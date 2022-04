Mardrömskvartal för Bure: ”Dramatisk scenförändring”

Efter en stark avslutning på det mycket starka börsåret 2021 fick familjen Tigerschiölds investmentbolag Bure uppleva en dramatisk scenförändring under under årets första kvartal. Samtliga noterade portföljbolag tappade i värde och värst drabbat var Vitrolife som stod för den stora merparten av värdeuppgången under fjolåret.