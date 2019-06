Mall of Scandinavia byter namn

I slutet av 2017 köpte Unibail-Rodamco den australiensiska köpcentrumjätten Westfield och lade till Westfield i sitt namn. Nu kommer nästa namnbyte: Mall of Scandinavia döps om till Westfield Mall of Scandinavia, vilket ska signalera att köpcentrumet spelar i samma liga som ikoniska köpcentrum som Westfield i London, Kalifornien och New York.

Utöver Mall of Scandinavia kommer URW att byta namn på ytterligare nio köpcentrum i Europa, vilka enligt ett pressmeddelande delar egenskaper som att de är ”väletablerade destinationer, utmärkt läge med bra förbindelser, tydliga arkitektoniska och designfunktioner, en optimal butiksmix, hög service, kapacitet att erbjuda ikoniska upplevelser och underhållning för besökare, samt ett starkt fokus på hållbarhet.”