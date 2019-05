Lyxklocksbutikskedjan på väg mot börsen

Watches of Switzerland är Storbritanniens största lyxklocksbutikskedja och stod för omkring hälften av alla sålda Rolex i Storbritannien under 2018. Under rullande tolv månader till och med den 27 januari uppgick bolagets försäljning till 746 miljoner pund eller 9,2 miljarder kronor, skriver Financial Times.

Teckningsintervallet i bolagets kommande börsnotering ligger på 2,5-2,77 pund vilket hade inneburit en värdering på 610-660 miljoner pund.

Bolaget ägs till 90 procent av riskkapitalbolaget Apollo Global Management som planerar att sälja en del aktier men behålla en större aktiepost.