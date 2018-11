Lundin Petroleum överträffade förväntningar

Analytiker hade räknat med ett ebitda-resultat på 497 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning inför rapporten med bidrag från nio analytiker.

Lundin Petroleums intäkter uppgick till 636 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 625 miljoner.

I rapporten meddelar oljeproducenten att man sänker sin prognos för genomsnittlig produktionskostnad per fat under 2018, från "under 4 dollar" till "under 3,80 dollar". Nordsjöoljan kostar som en jämförelse för närvarande 71,70 dollar på oljemarknaden.