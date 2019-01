Lundin Petroleum levererar över förväntan för det fjärde kvartalet – höjer utdelningen

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,48 dollar per aktie, en tydlig höjning från fjolårets 0,51 dollar. Det var också bättre än analytikerna räknat med – snittprognosen låg på 1,1 dollar per aktie enligt Infront Data.

Produktionen uppgick till 82.100 fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet, över snittprognosen på 80.400 fat per dag.

Bolagets fria kassaflöde nådde också rekordhöga 663 miljoner dollar.

Koncernchefen Alex Schneiter beskriver 2018 som ett "enastående år".