Lundin Mining spår produktionslyft och höjd utdelning

Lundin Mining spår att kopparproduktionen ökar med 20 procent under 2020 i jämförelse med 2019. Bidragande till denna prognos är att Chapada kommer bidra under hela året i kombination med högre produktion vid Candelaria.

Zinkproduktionen väntas stiga med 15 procent under 2020. Under 2021 väntas en ökning med ytterligare 30 procent, då projektet Zep väntas bidra med produktion under hela året.

Produktionen av nickel spås stiga med 25 procent under 2020.

För 2020 väntas capex uppgå till 620 miljoner dollar.