Få koll på de viktigaste hållpunkterna under morgondagen

Orion Mine Finance har sålt strax under 700.000 aktier i Lundin Gold till kurserna 67,79 och 68,91 kronor per aktie, eller 10,25 och 10,42 kanadadollar per aktie. Totalt uppgick försäljningen till nästan 45,1 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.