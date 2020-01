Lundin-ägda Johan Sverdrup-fältet ”klart över” 300.000 fat per dag

Equinor uttalade sig i november om att produktionen är ”över 300.000 fat per dag”, vilket rönte uppmärksamhet givet att bolaget i samband med delårsrapporten i slutet av oktober uppgav att produktionen skulle vara just ”klart över 300.000 fat per dag” i slutet av november.

Produktionen vid Johan Sverdrup inleddes i början av oktober men den officiella öppningen av fältet genomförs med norska statsministern Erna Solberg närvarande på tisdagen.

Equinors och Lundin Petroleums aktier öppnade tisdagens handel strax över nollstrecket.