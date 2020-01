SEB vände hastigt ned under ledningens presentation

SEB:s siffror var överlag bättre än väntat och utdelningen i linje med förhandstipsen. Samtidigt ökade kostnaderna och kreditförlusterna. Aktien stärktes inledningsvis med 2,5 procent men vände hastigt ner under rapportkonferensen. Vid 9.30-tiden hade den återhämtat sig.

Under rapportpresentationen föll aktien från en initial uppgång på runt 2,5 procent till att handlas 1,5 procent minus. Vid 9.30-tiden handlas aktien åter på plus, upp med 0,4 procent.

Kepler Cheuvreux trodde i en kommentar innan börsöppning att SEB-aktien kommer att gå 3 procent bättre än marknaden i dag. Bankens rörelseresultat blev 7.063 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2019, 11 procent högre än snittprognosen i Infronts analytikersammanställning. De viktiga intäktsraderna räntenetto och provisionsnetto var något över förväntan. Mönstret från Swedbank med högre tradingintäkter och kreditförluster upprepades samtidigt.

Telia räknar med att det justerade ebitda-resultatet ökar med 2-5 procent under 2020, jämfört med 2019, att jämföra med en förväntad ökning på 4,2 procent enligt snittprognosen hos Infront. Samtidigt räknar Telia med att det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, under 2020 kommer att minska till 10,5-11,5 miljarder kronor, från 12,6 miljarder under 2019.

Under fjärde kvartalet 2020 var Telias ebitda-resultat före engångsposter 7.914 miljoner kronor, 3 procent högre än snittprognosen i Infronts sammanställning.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs resultat för det fjärde kvartalet nådde inte upp till snittförväntningarna. Därtill meddelade bolaget att driftsättningen av den nya kartongmaskinen KM7 ligger efter plan. Billerud Korsnäs bjöd dock på en extra utdelning i spåren av försäljningen av Bergvik Skog, vilket innebär att den totala utdelningen för 2019 fördubblas jämfört med fjolåret.