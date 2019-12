USA-börserna backar i öppningen – elbilstillverkaren rusar

Ett annat bolag i blickfånget är Walt Disney. Bolagets senaste Star Wars-film The Rise of Skywalker spelade in 72 miljoner dollar i biljettintäkter i Nordamerika den senaste helgen, och beräknas bli Disneys sjunde film i år som drar in över 1 miljard dollar i biljettintäkter. Aktien är dock ned 0,7 procent i måndagens börsöppning.

Däcktillverkaren Goodyear stiger 2,2 procent i den inledande handeln sedan Nomura/Instinet satt en köpstämpel på aktien.