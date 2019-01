Lucara Diamond lämnar prognoser för 2019

Lucaras senaste prognos för intäkterna under 2018 lyder på 180-190 miljoner dollar.

Totalt bedömer bolaget att 2,5-2,8 miljoner ton malm kommer att behandlas under 2019, i nivå med uppskattningen för 2018.

Kostnaden per ton behandlad malm beräknas till 32-37 dollar, en sänkning från 2018 då kostnaden väntas ha uppgått till 38-42 dollar per ton.

Lucaras prognos vad gäller sålda volymer uppgår till 300.000-320.000 carat, medan bolaget räknar med att utvinna 300.000-330.000 carat under året. Det framgår av en produktionsuppdatering på tisdagen.

Några nyheter om handelssystemet Clara, som "framgångsrikt", genomfört sin första kommersiella försäljning ger bolaget inte. Mer information utlovas i januari.

Utdelningen för helåret väntas bli 0:10 kanadadollar per aktie, med utbetalning kvartalsvis. Kvartalsutdelningen har under 2018 uppgått till 0:025 kanadadollar per aktie.

I samband med prognossläppet meddelar Lucara Diamond också att bolaget i en första försäljning genom det nya handelssystemet Clara har sålt rådiamanter för 660.685 dollar, vilket enligt bolaget är 8 procent högre än Lucaras marknadspris och 15 procent över bolagets återköpspris för stenarna.