Lowes höjer utdelningen före 60:e året i följd – årets höjning drygt 31 procent

Amerikanska hemfixarkedjan Lowes höjer sin kvartalsutdelning till 1,05 dollar per aktie, en höjning med 31,3 procent jämfört med tidigare 0,80 dollar per aktie. Utdeningen hamnar därefter på 4,20 dollar per aktie i årstakt, vilket motsvarar en direktavkastning på 2,1 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.