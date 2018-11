Lotteriinspektionen har beviljat 16 bolag spellicens – här är listan

• AB Svenska Spel - licens för spel förbehållet staten, lotteri och värdeautomater

• AB Trav och Galopp (ATG) - licens för onlinespel och vadhållning

• Auto Nordic Ltd (Sverigeautomaten) - licens för onlinespel

• Betsson - licens för onlinespel och vadhållning

• Casumo - licens för onlinespel och vadhållning

• ElectraWorks Limited (Bwin, Partypoker m.fl) - licens för onlinespel och vadhållning

• Hillside Sports (Bet365) - licens för vadhållning

• Hillside Gaming (Bet365) - licens för onlinespel

• Interwetten Gaming Limited - licens för onlinespel och vadhållning

• Leo Vegas Gaming - licens för onlinespel och vadhållning

• NGG Nordic (Nordic Bet) - licens för onlinespel och vadhållning

• Skill On Net Ltd - licens för onlinespel

• Spooniker Ltd (börsnoterade Kindreds Unibet, Maria Casino m.fl) - licens för onlinespel och vadhållning

• SuprPlay Limited - licens för onlinespel

• Svenska Spel Sport & Casino AB - licens för onlinespel och vadhållning

• Tombola (Tombola.se) - licens för onlinespel

De bolag som inte är med på dagens lista men lämnat in sin ansökan och kompletterat "i god tid" ska få ett beslut i sitt ärende under de kommande veckorna, beroende på ärendets komplexitet, enligt Lotteriinspektionens operativa chef Patrik Gustavsson.