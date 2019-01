Lockheed Martins resultatprognos för 2019 under analytikernas förväntningar

Men försvarsjättens resultatprognos för helåret 2019 kommer dock in något lägre än analytikerna väntat sig. Lockheed Martin spår ett resultat per aktie på mellan 19,15 och 19,45 dollar. Mittpunkten i intervallet, 19,30 dollar, är något under snittprognosen 19,35 dollar per aktie.

Prognosen för årets försäljning ligger dock på mellan 55,75 och 57,25 milajder dollar vilkt är något hgre än analytikerna förutspått.

Aktien faller något i förhandeln, ned 0,6 procent.