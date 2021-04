Lime köper tyskt bolag för minst sju gånger fjolårsomsättningen

Innehåll från Nuance Annons

Idag dikterar läkare ofta det som kommit fram under ett vårdbesök och därefter skriver en medicinsk sekreterare in informationen från ljudfilen på tangentbord. Använder man istället taligenkänning, kan läkaren direkt efter eller under patientbesöket tala in journalanteckningen. Det innebär att patienten får direkt tillgång till sin journal via 1177 Journalen och att den medicinska sekreteraren får tid för andra viktiga administrativa uppgifter.

– Det blir en stor tidsbesparing, och för all vårdpersonal som inte har tillgång till en sekreterare, som t.ex. sjuksköterskor och fysioterapeuter kan den här frisättningen av tid rent av ha en revolutionerade effekt, säger Jesper Hessius som dagligen använder Dragon Medical taligenkänning.

– Sjuksköterskor är under en enorm press, nu mer än någonsin. Med taligenkänning när de dokumenterar, får de mer tid för patienten eller kan ta den där rasten de annars inte hinner ta, adderar Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager på Nuance.

Beta av vårdskulden efter pandemin snabbare

– Behovet av sjukvård ökar i takt med en allt äldre befolkning och har förstås accelererat under det senaste årets pandemi. Det är därför viktigt att vi ser till att våra medarbetare i vården håller, så att de klarar av att ta sig an det ökande vårdbehovet, säger Jesper Hessius.

Med Dragon Medical omvandlas talet till korrekta journalanteckningar i realtid och dokumentationsprocessen effektiviseras.

– En stor fördel med taligenkänning är att det är så enkelt att implementera i arbetet för den majoritet som redan skriver sina anteckningar idag, det är en så kallad lågt hängande frukt, avslutar Torbjörn Hurtig.

Om Nuance

Nuance erbjuder AI-baserade taligenkänningslösningar för patientdokumentation. Dragon Medical One samlar effektivt patientens historia direkt in i journalsystemet och möjliggör en enklare navigering av journalsystemet. Taligenkänning ger vårdpersonal mer tid för patienten och mindre tid krävs för att utföra administrativa uppgifter. Vill du veta mer om Nuance och vår AI-baserade taligenkänning?

