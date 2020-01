Kostnadssmäll för Leovegas – skrotar Maltaflytt och tar saftig nedskrivning

”Redan under förra årets andra hälft började LeoVegas och de Rocket X-relaterade varumärkena i Storbritannien att utvecklas positivt och den nya strukturen ger oss en bra startpunkt att öka både tillväxten och lönsamheten på den brittiska marknaden under 2020”, säger Gustaf Hagman, vd för Leovegas, i en kommentar.

Som en konsekvens tar Leovegas även omstruktureringskostnader på 6,1 miljoner euro som kommer tynga bolagets rörelseresultat under det fjärde kvartalet 2019 samt skriver ner värdet på Royal Panda med omkring 10 miljoner euro.

Leovegas presenterade på fredagen en rad åtgärder för bolaget brittiska verksamhet. Dels migreras varumärken under varumärket Rocket X till bolagets teknikplattform medan varumärket Royal Panda lämnar Storbritannien. Vidare avbryts även en planerad flytt till nya lokaler på Malta.

Under det fjärde kvartalet omsatte Royal Panda omkring 1,1 miljoner euro i Storbritannien med en negativ lönsamhet och väntas inte heller generera några betydande intäkter under det första kvartalet 2020.

Gällande den inställda flytten på Malta räknar Leovegas med att kostnadsbesparingarna kommer liga på omkring 1,7 miljoner euro om året.

”Antalet heltidsanställda inom gruppen har minskat från knappt 900 till runt 800 under det senaste året. Gruppen har därför beslutat sig för att säga upp ett kontrakt för nya, större lokaler på Malta under 2021, och kommer istället att vara kvar i befintliga faciliteter under den kommande femårsperioden”, skriver Leovegas.