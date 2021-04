Lättnader i restriktionerna för vaccinerade

Innehåll från Centsoft Annons

En tjänst för framtiden

Att ta tag i sin fakturahantering är något som inte bör väntas med, fortsätter Mats Ferm, vd på Centsoft. Den tid som vi för tillfället befinner oss i är ett ypperligt tillfälle att vända sig till automatiserade tjänster.

– När man börjar växa, alternativt när företagens affärer börjar återgå till det normala, kommer man med stor sannolikhet inte hinna med. Det kan istället bli en negativ spiral att få mer att göra när man sitter fast med en ohållbar situation gällande ens fakturahantering. Men vi har märkt av att allt fler börjar investera i det.

En annan del av rådande situation är att de allra flesta jobbar från distans, och att arbete i molnet blivit standard. Med ett enormt fokus på säkerhet i Centsofts SaaS-tjänst blir det säkrare än många företags lokala programvaror.

– Distansarbetet lär finnas kvar i stor utsträckning även efter pandemin, och därför blir det ännu viktigare att ha tjänster som fungerar minst lika bra, om inte bättre, på distans som på plats, menar Mats Ferm.

De allra flesta kan skriva under på att hanteringen av fakturor är något som bara ska fungera. Målbilden för Centsoft som i år fyller 15 år, och som för snart tre år sedan förvärvades av Palette Software, var att göra det enklare såväl som roligare att arbeta med fakturor. Mats Ferm berättar:

– Även om att en tjänst bara ska fungera så betyder det inte att det inte går att överträffa dessa förväntningar. Vi har kollat på vad vi kan göra för att göra det enkelt, automatiserat och väldigt mycket roligare än andra tjänster. Med hjälp av Centsofts automatisering blir fakturahanteringen mindre tidskrävande och en faktiskt angenäm upplevelse.

– Med det sagt är det aldrig flotta funktioner bara för sakens skull. Våra system ska innehålla allt du behöver, och inget du inte behöver.

För alla företag

I dag är Centsoftkunderna många till antalet, och de skiljer sig åt på flera olika plan inom allt från bransch till storlek på företaget. En sak som de dock har gemensamt är en väldefinierad fakturaprocess, med många olika steg som kräver manuellt arbete.

– Fakturan ska hanteras, konteras, matchas, attesteras, gå in i ett ekonomisystem och bli betald. Det kanske inte låter superkomplext, men enligt studier så kostar en manuell hantering cirka hundra kronor per faktura. Det blir mycket tid och pengar i längden, plus risken att det blir försenat – och med en tjänst likt Centsoft blir kostnaden en bråkdel av det, förklarar Mats Ferm.

Han poängterar även vikten av att hanteringen sker på korrekt sätt, och att mycket kan bli fel när man gör repetitiva, manuella uppgifter. Med Centsofts lösning minimeras risken för felhantering och man får också bättre förutsättningar för att skala upp i framtiden.

– Det fungerar utmärkt för även mindre företag med mindre resurser, som kanske inte har en hel ekonomiavdelning till hands.

Branschen, som fortfarande är under tillväxt, har fått sig en rejäl skjuts tack vare pandemin. Samtidigt har många delar av världen inte kommit lika långt som vi i Norden – men det finns en stor tillväxtpotential globalt sett, menar han.

Centsofts tjänst blir dock mer och mer utbyggd och de kommer från rätt håll. Visionen är att bygga saker som är lätta att förstå och lätta att komma igång med.

– Sveriges många små och mellanstora företag kommer inom kort att behöva stödsystem likt detta, eller så behöver de det redan idag. Därför är Centsoft en helt rätt designad produkt med en särskilt ljus framtid, avslutar han.

