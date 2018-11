Latour faller drygt 7 procent i spåren av rekommendationssänkningar

På tisdagen presenterade Latour sin rapport för det tredje kvartalet 2018. Resultatet efter skatt landade på 743 miljoner kronor vilket kan jämföras med 739 Mkr under samma kvartal 2017. Substansvärdet uppgick i sin tur till 106 kronor per aktie per den 5 november. Aktien steg med 1,1 procent på tisdagen.