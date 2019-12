Låsta positioner i tv-kriget – TV4 fortfarande nedsläckt

”Det är något vi inte har möjlighet att kommentera eller spekulera om. Vi har en god och etablerad relation med våra annonsörer och gör allt vi kan för att minimera hur de påverkas av Com Hems släckning”, säger Mathias Berg, operativ chef för TV4 och C More.

Enligt TV4 har Com Hem under lång tid krävt att få mer utan att betala mer.

Utöver det får kunder hos Com Hem och Boxer, som har mobiltelefoni från Tele2, Comviq eller Com Hem, obegränsad mobildata från och med onsdag. Bredbandskunder som är uppkopplade till FiberKoax via Com Hem får snabbare uppkoppling i hemmet.