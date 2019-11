Larmrapport: Fattigdomen ökar i Kina

Men nya siffror visar att fattigdomen återigen växer på landsbygden. Inkomsten bland invånarna på landsbygden har minskat successivt sedan 2014 och föll hela 20 procent under första halvåret i år, enligt ny rapport från Beijing Orient Agribusiness Consultant.

Sedan Kina öppnade dörrarna för omvärlden och genomförde ekonomiska reformer med start för drygt 40 år sedan har hundratals miljoner människor lyft sig ut fattigdom. Regeringens mål är att ha utrotat all extrem fattigdom under 2020.

Inkomsten per person låg vid slyet av juni i år på motsvarande 1.109 kronor per månad, ner från 1.403 kronor vid årsskiftet, enligt rapporten. En bonde som odlar jordnötter säger till tidningen att hans gård omsätter motsvarande 6.800 kronor per år, med inget överskott efter kostnader för familjen.