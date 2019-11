Lanttos biometribolag ska spara 40 miljoner

Zwipe skriver att programmet möjliggör för bolaget att samarbeta med Idemia, ett partnerskap som offentliggjordes den 19 september och som syftar till utveckling av en ny biometrisk betalkortsplattform. Med den nya plattformen blir det ”realistiskt” att nå en kostnad på ett biometriskt betalkort på under 10 dollar styck, säger Zwipes vd André Løvestam i pressmeddelandet.

Zwipe listades på den norska marknadsplatsen Merker Market i början av året och då låg teckningskursen på 20 norska kronor per aktie. Sedan dess har kursen dalat och på måndagen stängde aktien på 6:65 kronor. Bolaget har tidigare under hösten luftat planer på att lista sin aktie på First North i Stockholm.