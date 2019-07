Läkemedelsjättens resultat slår förväntningarna – höjer prognos

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 1:16 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Merck höjer även sin prognos för det justerade resultatet per aktie för helåret 2019 till 4:84-4:94 dollar per aktie. Den tidigare prognosen låg i intervallet 4:67-4:79 dollar per aktie.

Inför delårsrapporten väntades ett justerat resultat per aktie om 4:76 dollar, enligt Bloomberg News prognossammanställning.