Läkemedelsjätte nära opioiduppgörelse efter epidemin

Den amerikanska läkemedelskoncernen Purdue Pharma är nära att träffa en överenskommelse utanför domstol för att undvika tusentals stämningar i den pågående opioidkrisen. Purdue Pharma tillverkar Oxycontin, ett av de läkemedel som orsakat störst skada i opioidepidemin främst i USA.

Uppgörelsen innebär, enligt Reuters och The New York Times, att Purdue Pharma lämnar in ett slags konkursansökan och upphör att finnas till som bolag i dess nuvarande form.

Medlemmar i familjen Sackler, som äger Purdue, ska betala tre miljarder dollar, omkring 29 miljarder kronor, i skadestånd under sju års tid.