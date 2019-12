Laila Freivalds får böter från FI för aktieköp i Bilia

Av det underlag som Laila Freivalds kommit in med i ärendet framgår att transaktionen genomförts den 31 juli 2017. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 3 augusti, men dröjde till den 14 augusti. Hon har således anmält transaktionen sju handelsdagar för sent.

Laila Freivalds menar att hon inte lyckades genomföra rapporteringen på Finansinspektionens hemsida på egen hand och därför var tvungen att invänta hjälp. Detta tog tid eftersom transaktionen genomfördes mitt under sommaren.

Det innebär dock inte att förseningen kan anses vara ursäktlig, påpekar FI. Den långa handläggningstiden av ärendet gör dock att myndigheten skriver ner sanktionsavgiften för ex-ministern till 8.700 kronor, från schablonbeloppet 17.500 kronor.