Lägre vinst för Nobia – lanserar sparprogram

"Den dubbelsiffriga tillväxten i Magnet Retail fortsatte, men den varma sommaren samt lägre B2B- och projekt­försälj­ninig i Storbritannien ledde till att försäljningen under det tredje kvartalet blev en besvikelse. För att förbättra vinst­genereringen kommer vi att initiera ett kostnadsbespar­ings­program som ska generera årliga bespar­ingar om 100 miljoner kronor, utöver att åtgärda produktionsstörning­arna som påverkade kvartalet", kommenterar Morten Falkenberg, vd för Nobia, kvartalet.

Köksbolagets nettoomsättning uppgick till 3.143 Mkr vilket kan jämföras med 2.905 Mkr under det tredje kvartalet 2017. Den organiska tillväxten landade i sin tur på minus 5 procent vilket var en minskning från minus 1 procent under det tredje kvartalet 2017.

Vid lunchtid på fredagen var det dags för Nobia att presentera sina senaste kvartalssiffror. Rörelseresutlatet landade på 267 Mkr vilket kan jämföras med 318 mkr under samma period 2018. Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 procent vilket var en minskning på 2,4 procentenheter.

Sparprogrammet lanseras under det fjärde kvartalet och väntas generera besparingar på 80 Mkr under 2019 och 100 Mkr årligen från och med 2020. Programmet inklderar både butiksstängningar och personalminskningar och programmet innebär även att bolaget kommer ta en strukturkostad på 80-100 Mkr under det fjärde kvartalet 2018.