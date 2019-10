Goldman Sachs vinstmissar – faller i förhandeln

De amerikanska bankrapporterna fortsätter att rulla in på löpande band under tisdagen. Andre man till rakning var Goldman Sachs som redovisade intäkter på 8,32 miljarder dollar under det tredje kvartalet. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 8,31 miljarder dollar enligt Bloomberg.

Nettoresultatet kom in på 1,88 miljarder dollar vilket var en minskning på 26 procent från de 2,5 miljarder dollar bolaget redovisade under det tredje kvartalet 2018.