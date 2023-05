Lägre resultat och omsättning för Truecaller

Truecaller redovisade både ett lägre resultat och omsättning under det första kvartalet 2023.

”Den försämring av efterfrågan vi såg under andra halvan av det fjärde kvartalet 2022 kvarstod under första kvartalet även om vi sett tendenser till förbättringar mot slutet av första kvartalet”, skriver vd Alan Mamedi i rapporten.