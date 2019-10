Lägre resultat från Bonava – tyngdes av prispress i Sverige

Bostadsbyggaren Bonava redovisade ett rörelseresultat på 162 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019 vilket var under analytikernas prognos på 287 Mkr enligt Bloombergs sammanställning. Antalet sålda bostäder uppgick till 1.488 stycken under kvartalet vilket kan jämföras med 1.275 stycken under samma kvartal 2018.