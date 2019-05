Lägre resultat för Lundin Petroleum

På torsdagen var det dags för Lundin Petroleum att presentera sina siffror för det första kvartalet 2019. Ebitda-resultatet landade på 406 miljoner dollar vilket kan jämföras med 456,5 miljoner dollar under samma kvartal i fjol.

Oljebolagets nettoresultat landade på 54,9 miljoner dollar vilket var under analytikernas prognos på 59 miljoner dollar enligt Infront Datas sammanställning.

Lundin Petroleum producerade omkring 78,8 tusen fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet vilket var något under väntade 79,6 tusen fat oljeekvivalenter.