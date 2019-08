Lägre resultat för Beijer Alma – fordonsindustrin tynger orderingången

Beijer Almas rörelseresultat uppgick till 163 miljoner kronor under årets andra kvartal, en minskning från 187 Mkr under motsvarande period 2018. Rörelsemarginalen kom in 2,4 procentenheter under fjolårets andra kvartal och landade på 13 procent.

Omsättningen låg på 1.248 miljoner och minskade 2 procent organiskt. Orderingången sjönk mer, 10 procent organiskt, till 1.182 miljoner.

Utsikterna i efterfrågan är blandade enligt vd Henrik Perbeck. I en kommentar till rapporten uppger han att kunder inom bland annat verkstads- och försvarsindustrin fortsatt visar hög aktivitet medan avmattningen är tydlig inom bland annat fordonstillverkning och eftermarknad.