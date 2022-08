Lägre resultat än väntat för Volvos konkurrent Deere – trots högre omsättning

Rapportvinnare

Skogskoncernen Holmen bjöd på en vinstkross under det andra kvartalet. Bolaget rapporterade ett rekordhögt rörelseresultat på 2.101 miljoner kronor för det andra kvartalet, vilket också låg kraftigt över förväntningarna på 1.686 Mkr.

Finansbolaget Catella rapporterade en vinst efter skatt på 247 Mkr för det andra kvartalet vilket kan jämföras med förlusten på 46 Mkr under motsvarande period förra året.

Trädgårdsskötselbolaget Green Landscaping ökade omsättningen och förbättrade resultatet under det andra kvartalet och bolagets vd anser att bolaget har bra förutsättningar att prestera genom en konjunkturcykel. ”Orderboken är rekordstor”, skriver han i rapporten.

Industri- och handelskoncernen Duroc rapporterade en organisk tillväxt om 5 procent för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Omsättningen ökade till 1,0 miljarder kronor, en ökning från 942 Mkr under jämförelsekvartalet. Vinsten sjönk dock.

Det First North-listade kundlojalitetsbolaget Awardit rusar efter sin rapport. Awardit räknar med att leverera ett nytt rekordresultat för helåret och räknar med fortsatt stark tillväxt under det andra halvåret, framgår det av bolagets kvartalsrapport.

First North-bolaget Inission, som erbjuder produktions- och logistiktjänster till industrin, ökade omsättningen till 347 Mkr under det andra kvartalet, en ökning från 258 Mkr under samma period i fjol. Samtidigt vände bolaget till vinst och rapporterade ett nettoresultat om 8,5 Mkr, att jämföra med förlusten på minus 4,9 Mkr motsvarande kvartal förra året.

Rapportförlorare

Familjen Tigerschiölds investmentbolag Bure faller kraftigt efter rapporten för det andra kvartalet. Merparten av portföljbolagen fortsatte att tappa i värde under perioden och Bures substansvärde minskade med 16 procent till 196,7 kronor per aktie. Totalavkastningen för Bure-aktien ligger på minus 52,9 procent under det första halvåret vilket kan jämföras med SIX Return Index som tappat 27,9 procent under samma period.

Affärssystembolaget Fortnox redovisade en omsättningsökning med 33,8 procent under det andra kvartalet, något över förväntningarna. Den organiska tillväxten låg på 28,4 procent. Resultatet ökade också men även kostnaderna.

Industrigruppen Beijer Almas rörelseresultat på 190 Mkr under det andra kvartalet landade under förväntningarna och rörelsemarginalen minskade till 13 procent från 17 procent ett år tidigare. Det hänförs främst till minskad försäljning på den ryska marknaden samt fortsatta covid-nedstängningar i Kina.

Modebolaget Björn Borg hade en negativ tillväxt under det andra kvartalet och rapporterar ett kraftigt vinstfall för perioden. ”Årets andra kvartal har varit fullt av utmaningar”, skriver vd Henrik Bunge i rapporten.

Karolinska Development redovisar en nettoförlust på 22,3 Mkr under det andra kvartalet, vilket kan jämföras med vinsten på 216 Mkr ett år tidigare.