Lägre resultat än väntat för SSAB – utdelningen lämnas oförändrad

På tisdagen var det dags för SSAB att presentera sina siffror för det fjärde kvartalet 2019. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster kom in på minus 1.131 Mkr vilket kan jämföras med plus 1.035 Mkr under samma kvartal 2018 och var även under analytikernas prognos på minus 746 Mkr.

”Kundernas lageranpassning på den europeiska marknaden bedöms vara över och vår orderingång förbättrades i slutet av kvartalet. Därmed väntas leveranserna öka under första kvartalet 2020. Masugnen i Raahe är sedan årsskiftet åter i drift”, skriver Martin Lindqvist, vd för SSAB, i rapporten.

Omsättningen landade på 16.973 Mkr vilket var en minskning från 19.251 Mkr och marginellt under analytikernas prognos på 17.151 Mkr enligt Infront Datas sammanställning.