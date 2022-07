Lägre resultat än väntat för SKF – ”exceptionellt utmanande omständigheter”

Innehåll från Euro Accident Annons

Fågelkvitter och blomstrande ängar. Ljumma brisar och nytända grillar. Sommaren står för dörren och likaså semestertider. För vissa som har en stressig vardag kan därför semestern ses som en räddning. Men, att hålla ut till semestern och tro att ”allt kommer lösa sig” är ingen hållbar strategi, menar Per Fallenius, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident.

– Semester är i grunden något som vi alla behöver, men att se det som en räddning är naivt. Fyra veckors ledighet är inte tillräckligt för att väga upp ett annars stressigt liv, säger han.

Ta tag i din arbetssituation innan semestern

Stressen går inte bara att slå av när det är dags för semester. Därför är det viktigt att vara införstådd med att en stressig och belastande arbetssituation kan spilla över på din lediga tid. För att komma till botten med problemet behövs en ändring i arbetsvardagen.

– Ändrar du inte ditt beteende i vardagen är risken att du snabbt kommer tillbaka till samma mående efter ledigheten igen. Stirra dig inte blind på att semestern ska rädda dig från den hårda arbetsbelastningen, säger Per Fallenius.

För att undvika att kliva i den stressiga semesterfällan menar han att det är viktigt hur du agerar före, under och efter semestern. Att ge dig själv ett bra utgångsläge arbetsmässigt inför ledigheten är a och o.

– Tillåt dig att planera in konkret tid för att kunna stänga av och logga ut i tid. Bind ihop alla lösa ändar så gott det går och ge dig själv möjlighet till en smidig övergång från jobb till semester. Du behöver inte köra ända in i kaklet, då blir semestern inte tillräcklig tid för återhämtning, säger Per Fallenius och fortsätter:

– När du väl är ledig, se till att låta semestern vara semester. Jag vet att det kan vara lättare sagt än gjort, men försök skärma av dig från arbetet i så stor utsträckning som möjligt. Fokusera på annat i livet som är viktigt för dig.

Arbetsgivarens ansvar

Om stressen inför semestern bottnar i arbetssituationen har arbetsgivare ett ansvar. Det handlar om att skapa en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna.

– Som arbetsgivare måste du se till att belastningen är balanserad och att du finns som stöd för dina medarbetare. Att uppmuntra till mikroåterhämtning i vardagen, det vill säga regelbundna pauser på 5–10 minuter, är en bra insats för att se till att återhämtning blir en naturlig del av arbetsdagen.

Minimera sjukskrivningar

För att skapa ytterligare trygghet på arbetsplatsen kan en sjukförsäkring med förebyggande stöd göra gott. Har du kommit till en punkt där stressen är ohållbar för medarbetarna finns det hjälp att få. Per Fallenius menar att rätt insatser i tid gör skillnad.

– Genom vår Sjukförsäkring PlanSjuk erbjuds stöd till både medarbetare och arbetsgivare. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för att fånga upp stress och psykisk ohälsa innan det leder till sjukskrivning – åtta av tio som vi hjälper blir inte långtidssjukskrivna. Att låta det gå så långt är onödigt, när det går att förhindra med rätt insatser. Det är tillsammans som vi skapar hållbara medarbetare, säger han.

5 tips för återhämtning

– Diskutera återhämtning och stress på arbetsplatsen

– Var öppen med hur du själv återhämtar dig – föregå med gott exempel

– Se till att ta arbetspauser på 5–10 minuter flera gånger varje dag

– Använd tvärtom-metoden: Har du ett stillasittande arbete, se till att röra på dig. Har du ett socialt jobb, se till att få egentid

– Pröva dig fram för att hitta hur du bäst återhämtar dig