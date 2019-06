Svag sommarkollektion pressar krisande MQ

Modebolaget MQ:s omsättning minskade med 8,2 procent till 380 miljoner kronor under det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019.

Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 7,7 procent under perioden.

Rörelseförlusten uppgick till minus 4 miljoner kronor, ned från plus 28 Mkr under motsvarande period föregående år. MQ-segmentet gick plus med ett rörelseresultat på 2 miljoner kronor medan Joys rörelseresultat uppgick till minus 6 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick därmed till minus 1,1 procent, att jämföra med plus 6,7 procent under motsvarande period föregående år.