Sämre än väntat för H&M-rivalen Inditex

Nettoresultatet blev 1,03 miljarder euro, även det något lägre än förväntningarna som låg på 1,05 miljarder.

Prognosen för försäljningsökningen under räkenskapsårets andra halvår, det vill säga det nyss rapporterade samt innevarande kvartal (november till januari), upprepas dock: den bedöms bli 4-6 procent mätt på jämförbara butiker. Under augusti till november var facit plus 3 procent, med en tempoökning till plus 5 procent under oktober till november.