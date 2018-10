Lägre efterfrågeprognos från Opec

Opec sänker prognosen för den globala efterfrågan på olja något för 2018 och 2019. Det framgår av oljekartellens månadsrapport. Nu spås efterfrågan landa på 98,79 miljoner fat per dag 2018 och 100,15 miljoner fat per dag 2019.

Samtidigt spås utbudet utanför Opec öka något mer än tidigare prognos. Den nya bedömningen är att övriga oljeproducenter kommer leverera 59,77 miljoner fat per dag under 2018 och 61,89 miljoner fat under 2019.

Den genomsnittliga råoljeproduktionen i de 15 Opecländerna ökade med 132.000 fat per dag i september jämfört med augusti. Libyen och Saudiarabien ökade sin produktion under månaden medan den iranska produktionen minskade med 150.000 fat per dag.