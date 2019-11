Lägenhetsbyggandet dyker med 10 procent

Preliminärt påbörjades byggandet av 35.200 lägenheter under de tre första kvartalen 2019, att jämföra med samma period 2018 då 39.200 lägenheter började byggas.

”Vi förutser att bostadsbyggandet fortsätter att minska under de kommande kvartalen [...] vår prognos är att påbörjade bostäder lägger sig något under 10.000 per kvartal nästa år, eller mindre än 40.000 för helåret. Utsikterna för att räntorna hålls fortsatt låga och en återhämtning för huspriserna stödjer vår syn att bostadsmarknaden stabiliseras nästa år.”