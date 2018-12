Labour kräver misstroendeomröstning om May

Tidigare under måndagen rapporterade brittiska medier att Labour-ledaren var beredd att hota med en missförtroendeförklaring mot Theresa May om premiärministern inte offentliggjorde ett nytt datum för en parlamentsomröstning om brexitavtalet, vilket Di rapporterat om tidigare.

Under ett anförande inför parlamentet bekräftade Theresa May dock att parlamentet kommer att få rösta om avtalet i mitten av januari. Jeremy Corbyn valde inte att göra allvar av hotet under sin utfrågning av Theresa May – något partikällor tidigare under dagen uppgett skulle ske.