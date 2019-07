Kylbolaget Beijer Ref ökar resultatet trots lägre priser

Beijer Refs omsättning ökade med 14 procent på årsbasis till 3.996 Mkr under det andra kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 4,4 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 373 Mkr under det andra kvartalet, upp från 345 Mkr under motsvarande period 2018. Rörelseresultatet påverkas dock positivt med 7 Mkr av omräkningen till redovisningsprincipen IFRS 16.

Även rörelsemarginalen på 9,3 procent påverkades positivt med 0,2 procentenheter av omräkningen. Under fjolårets andra kvartal uppgick rörelsemarginalen till 9,8 procent.

Den lägre marginalen förklaras av att priserna på köldmedier kommit ned under det senaste året enligt vd Per Bertland. Han uppger samtidigt att efterfrågan varit fortsatt stark under kvartalet.