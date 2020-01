Kursraketens försäljning floppar

Det var i början av mars 2019 som Cell Impact antog nya finansiella mål om att nå en försäljning på 20-40 Mkr under 2019, 100 till 150 Mkr under 2021 och 250 till 300 Mkr under 2023.

Aktien har rusat med 165 procent sedan årsskiftet och är även upp 346 procent under de senaste tolv månaderna.