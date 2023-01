Kurslyftet tilltar i Alleima

Sandvikavknoppade Alleima rapporterar ett justerat rörelseresultat på 555 miljoner kronor, upp från 353 Mkr under jämförelsekvartalet.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,4 kronor per aktie.

”Vi har en stark orderbok som förbättrades betydligt under kvartalet”, menar vd Göran Björkman.

Aktien stiger över 13 procent.