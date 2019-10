Kurskollaps för Beyond Meat efter sänkta rekar

Beyond Meat såg ut att öppna tisdagens handel på den lägsta nivån sedan i maj, när aktien noterades på Nasdaq i New York. Skälen var flera. Bland annat innebar delårsrapporten en bortre gräns för när de som ägde aktier i köttersättningsbolaget Beyond Meat innan bolaget noterades får börja sälja sina innehav, enligt Business Insider. Aktien steg som mest till kursnivåer nära 235 dollar i somras, för att byta ägare till kurser kring 85 dollar inför öppning på tisdagen.