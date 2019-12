Kryssningsbolaget rusar på rapport

På fredagen var det dags för Carnival att presentera sina siffror för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Den justerade vinsten per aktie landade på 0,62 dollar per aktie vilket var över analytikernas prognos på 0,5 dollar per aktier enligt Bloombergs sammanställning.

Intäkterna uppgick till 4,78 miljarder dollar vilket var en ökning på 7,3 procent jämfört med samma kvartal året före och över analytikernas prognos på 4,59 miljarder dollar enligt Blomberg.

Blickar vi framåt så spår Carnival att vinsten per aktie kommer uppgå till 0,47-0,51 dollar per aktie under det första kvartalet vilket var över väntade 0,4 dollar per aktie.

Aktien rusar med 9 procent i fredagens inledande handel.