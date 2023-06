Kronans bottenrekord efter räntehöjningen förvärrades under eftermiddagen

Kronan försvagades efter Riksbankens räntehöjning och nådde under en kort tid under förmiddagen en ny rekordlåg nivå mot euron under torsdagsförmiddagen.

På eftermiddagen försvagades kronan ytterligare, parallellt med högre amerikanska statspappersräntor i kölvattnet av oväntat hög BNP-tillväxt i USA.