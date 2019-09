Kronan fortsätter stärkas efter Riksbankens hökaktiga besked

Veckofacit för kronans värdeutveckling mot den amerikanska dollarn är i skrivande stund plus 2,03 procent och mot euron är utveckling under samma dagar plus 1,59 procent. Trenden har varit stigande under hela veckan men tog rejäl fart på torsdagen när Riksbanken för tredje räntebeskedet i följd upprepade synen på att reporäntan, för närvarande minus 0,25 procent, kommer att höjas mot slutet av 2019 eller början av 2020.

Under fredagen har kronor i skrivande stund vid 18.20-tiden på kvällen stärkts med 0,71 procent mot dollarn och med 0,62 procent mot euron.