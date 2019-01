Kronan försvagas något under torsdagsförmiddagen

Brittiska räntor steg på onsdagen efter att parlamentet avvisat premiärminister Theresa Mays brexitavtal och handlas kring oförändrat på torsdagen.

Pundet försvagades marginellt inför misstroendeomröstningen mot premiärministern på onsdagskvällen, men återhämtade sig när det blev klart att hon överlevde den.

På torsdagen handlas pundet omkring 0,1 procent svagare.

Efter omröstningen bjöd Theresa May in övriga partiledare till ett möte redan under onsdagskvällen för att diskutera hur Storbritannien ska gå vidare.