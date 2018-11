Krattat för ny räntehöjning i december

Fed skrev att ny information sedan föregående möte tyder på att arbetsmarknaden har fortsatt att stärkas och att den ekonomiska aktiviteten har ökat i en "stark" takt.

Enligt analytiker är marken i praktiken färdigkrattad för en ny räntehöjning i december, och intresset kan i stället riktas mot vilken takt i räntehöjningarna man bör räkna med under 2019.

"Vi tror att Fed höjer i december och två gånger under 2019 (mars och juni). I det läget tror vi svagare tillväxt kommer få Fed att gå mot sidlinjen, och nästa steg blir sannolikt sänkningar under 2020", skrev Anders Bergvall, seniorekonom på Handelsbanken.

Danske Bank skriver å sin sida att marknaden är för duvaktig i sin syn på framtida räntehöjningar.

"Vi räknar med att Fed höjer vid mötena i december, mars och juni, då den skulle nå 3 procent. Efter det blir det mer 'stop and go' beroende på hur ekonomin går. Vi tror att Fed höjer en gång till under 2019, alltså totalt fyra höjningar från nu till slutet av 2019", skrev Danske Bank.

SEB:s USA-ekonom Andreas Johnson konstaterar att den ekonomiska aktiviteten på senare tid inte har gett Fed mycket skäl att ändra sina utsikter givet att data har kommit in i stort sett i linje med förväntningarna. Mellanårsvalet resulterade som väntat i en delad kongress, vilket inte heller bör påverka Feds utsikter.

Han noterar också att även uttalandet inte berörde handelspolitik, en möjlig justering av räntan på överskottsreserver (IOER) eller börsfallet i oktober så lär ledamöterna har diskuterat dessa frågor inför torsdagens räntebeslut. Besked om detta kommer dock inte förrän i protokollet från dagens möte, som ska publiceras den 29 november.