Oljepriset faller kraftigt på onsdagen och befinner sig nu på den lägsta nivån sedan början av året. Enligt Bloomberg uppstod även ett så kallat ”dödskors” i WTI-oljan, det vill säga en teknisk signal när 50 dagars glidande medelvärde faller under 200 dagars glidande medelvärde, för första gången sedan 2020.

Strax efter att klockan passerat 20 på onsdagsaftonen är spotpriset på Brentoljan ned 4,8 procent till 88,3 dollar per fat medan WTI-oljan tappar 5,5 procent till 82,2 dollar fatet. Senast Brentoljan handlades för under 90 dollar per fat var i början av februari.

Fallet kommer i spåren av en tilltagande oro för en recession i Europa och vikande efterfrågan från Kina på grund av de fortsatta covid-nedstängingarna.

”Rädslan för en efterfrågehämmande recession i västvärlden är närmare att bli verklighet när stigande inflation och räntor hämmar konsumtionen”, säger Stephen Brennock på PVM till Financial Times.

Som lök på laxen är den amerikanska dollarn fortsatt starkt och enligt Financial Times nådde valutan den högsta nivån på två decennier mot en valutakorg. En stark dollar brukar vanligtvis ses som en motvind för råvarupriser.

Bloomberg noterar även att WTI-oljan på onsdagen formade ett så kallat dödskors, en negativ teknisk signal där 50 dagars glidande medelvärde föll under 200 dagars glidande medelvärde.

Oljepriset steg på måndagen efter att oljekartellen Opec+ kommit överens om en produktionsminskning på 100.00 fat om dagen under oktober, vilket Di tidigare rapporterat om.