Kraftig kronförstärkning och rejält dollardyk

Nedgången kommer i spåren av att Bloomberg rapporterat att Vita huset ser över möjligheten att inkludera en tidigare överenskommen valutapakt i ett eventuellt tidigt handelsavtal. Ett sådant avtal uppges även kunna innebära att den tidigare aviserande tullhöjningen nästa vecka läggs på is.

Vid lunchtid hade dollarn försvagats med omkring 0,5 procent mot euron till 1,1028 dollar per euro. Mot pundet har dollarn i sin tur tappat omkring 0,4 procent till nivå 1,2249 dollar per pund.

Även den svenska kronan går starkt under torsdagen och har skrivande stund stärkts med 1,3 procent eller drygt 13 öre mot dollarn till 9,8213 kronor per dollar. Mot euron har kronan i sin tur stärkts med 0,8 procent eller 8,5 öre till 10,8334 kronor per euro.