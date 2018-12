Kraftig återhämtning i oljepriserna under torsdagen

I skrivande stund handlas spotpriset på Brentolja till 61,50 per dollar, att jämföra med 59,50 dollar tidigare under torsdagen. WTI-spotpriset ligger på 52,45 dollar per fat, upp från 50,40 dollar vid lunchtid.

Två nyheter har gett stöd under eftermiddagen. Dels att Saudiarabien väntas kapa sina oljeexporter till USA rejält under de kommande veckorna, enligt uppgifter till Bloomberg. Dessutom rapporterar oljemarknadsbevakaren Genscape att oljelagren vid den viktiga hubben i Cushing, Oklahoma har fallit tillbaka rejält.